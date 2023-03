Carlos Nascimento desapontado: «Saio triste porque a corrida não foi nada de especial»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos Nascimento assegurou esta sábado ter deixado tudo nas semifinais dos 60 metros dos Campeonatos da Europa em pista coberta, em Istambul, na Turquia, sem ter conseguido repetir a presença na final.

O velocista do Sporting, de 28 anos, quinto classificado nos Europeus Torun'2021, terminou a terceira e última série das semifinais no sétimo e penúltimo lugar, em 6,71 segundos, o 20.º tempo entre os presentes.

"Saio de cabeça erguida porque dei tudo o que tinha, não foi o melhor resultado, mas não saio com a sensação de que podia fazer muito melhor. Na verdade, fiz o melhor que podia, dentro das circunstâncias que tinha", assegurou Carlos Nascimento, que tem como melhor registo do ano 6,69.

O atleta natural de Matosinhos necessitava de melhorar o seu recorde pessoal, de 6,63, alcançado em 2016, para repetir a presença na final de um Europeu 'indoor', depois de ter sido quinto há dois anos -- o último repescado foi o polaco Dominik Kopec, com 6,59.

"Não foi nada de especial, essa é a verdade. Saio um pouco triste pelo resultado em si. Não tanto pela qualificação, porque sabia que ia ser muito complicado. Nem com o recorde pessoal igualado conseguiria passar, tinha de o bater com alguma margem", reconheceu.

A correr na "ingrata" pista um, quase sem referências na corrida, lamentou que o seu desempenho na semifinal tenha ficado aquém do resto da época. "Sabia que ia ser uma corrida difícil, mas saio triste porque a corrida não foi nada de especial. Fiz 6,71 que não me agrada e que não simboliza o que tenho vindo a fazer nesta época em pista coberta, mas as provas são mesmo assim. Agora, é levantar a cabeça e começar a preparar o ar livre", prometeu.

O italiano Marcell Jacobs, detentor do título europeu e mundial 'indoor' e medalha de ouro nos 100 metro em Tóquio200, qualificou-se para a final dos 60 metros com o segundo tempo das semifinais, em 6,52, ao ser batido pelo seu compatriota Samuele Ceccarelli, por cinco centésimos.

Os oito homens mais rápidos em Istambul'2023 vão disputar o título europeu na corrida que encerra o sábado, às 20:55 locais (17:55 em Lisboa).

Francis Obikwelu sagrou-se campeão europeu da distância em Paris'2011, quando estabeleceu o recorde nacional em 6,53 segundos.