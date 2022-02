Carlos Nascimento sexto nos 60 metros do Meeting de Val-de-Reuil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Carlos Nascimento foi esta segunda-feira sexto colocado dos 60 metros do Meeting do Eure, em Val-de-Reuil, com a marca de 6,78 segundos, longe de confirmar os mínimos para o Mundial.

Nascimento melhorou em dois centésimos o seu melhor registo da época e subiu a sexto melhor luso este ano, depois de em 2021 ter sido quinto classificado no Europeu indoor de Torun, onde correu em 6,62 segundos, marca que é mínimo para o Mundial de Belgrado, em março.

No entanto, Nascimento terá de confirmar este ano essa qualificação, correndo abaixo dos 6,67, para poder integrar a delegação lusa para a Sérvia.

Também presente em Val-de-Reuil esteve a sub-23 Fatumata Diallo, que terminou uma das semifinais de 60 metros em 7,82 segundos.