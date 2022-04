Para lá das corridas de domingo, com os recordes mundiais na mira, o fim de semana da EDP Meia Maratona de Lisboa contará ainda com um evento lúdico e solidário, o 'Mimosa Passeio da Família'. Com 4 quilómetros, na zona ribeirinha de Belém, este passeio arranca pelas 11 horas de sábado (7 de maio) e servirá também para mostrar a solidariedade do povo português para com o povo ucraniano. Estão previstas várias surpresas e já está confiram a presença da cantora Carolina Deslandes para um momento musical.A participação é gratuita, mas é necessária inscrição para participar neste programa que promete muita diversão para além do desafio de 4 Km.