Caster Semenya 'desce' aos 200 metros para evitar interdição

A sul-africana Caster Semenya, duas vezes campeã olímpica nos 800 metros, anunciou esta sexta-feira que pretende tentar a qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 nos 200 metros, por estar impedida de correr distâncias entre os 400 metros e a milha.

Semenya, de 29 anos, está banida da distância em que é a atual campeã olímpica, bem como dos 400 metros e outras distâncias maiores, até ser tratada com vista a reduzir os níveis naturais de testosterona, depois de a atleta feminina ter nascido com o cromossoma típico masculino.

A decisão foi anunciada no Instagram e justificada com a vontade de "competir no nível mais alto do desporto".

"Não foi fácil, mas, como sempre, estou com expectativas para este desafio e vou trabalhar duro para conseguir qualificar-me para Tóquio'2020 e representar o melhor possível a África do Sul", atirou.

Atualmente, Semenya está a quase dois segundos da marca pedida para os Jogos, cifrada em 22,80 segundos, bem longe dos 24,26 que a sul-africana registou em fevereiro de 2019.

A desportista está envolvida há vários anos num longo processo judicial contra a World Athletics em torno da regulação de testosterona em atletas com diferentes desenvolvimentos biológicos de género, com um recurso junto do Tribunal Federal da Suíça a semanas de ser julgado, após o chumbo no Tribunal Arbitral do Desporto.