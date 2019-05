Caster Semenya 'finta' proibição da IAAF e salta para os 3000 metros

Impedida pela IAAF de competir nas provas entre os 400 metros e a milha, devido aos seus elevados níveis de testosterona, a sul-africana Caster Semenya decidiu 'fintar' a proibição imposta pela organização que rege o atletismo internacional e voltará às provas no final do próximo mês, para disputar os 3000 metros na Prefontaine Classic, em Eugene, nos Estados Unidos.





Ao abrigo das novas regras da IAAF, Semenya apenas poderia competir nas suas especialidades caso aceitasse tomar a medicação para baixar os níveis de testosterona, algo que não se aplica aos 3000 metros, a prova na qual a sul-africana de 28 anos se estreará e onde entrará como tendo o pior registo de todas as presentes.Dedicada a distâncias bem mais curtas, Semenya conta como melhor marca aos 3000 metros de 9:36.29, minutos, um registo muito longe do das mais rápidas, nomeadamente a etíope Genzebe Dibaba, a grande favorita, que entrará em competição com um recorde pessoal de 8:16.60. Para lá de Dibaba, a campeão mundial indoor dos 1500 e 3000, estarão presentes em Eugene ainda Hellen Obiri, a campeã do Mundo dos 5000 metros, assim como Sifan Hassan, campeã mundial indoor dos 1500.