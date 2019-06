Caster Semenya volta a correr desde suspensão do regulamento da IAAF

A atleta sul-africana Caster Semenya vai participar, em 30 de junho, pela primeira vez, numa prova de 800 metros desde a introdução do regulamento sobre atletas hiperandrogénicas, entretanto suspenso por decisão judicial.A bicampeã olímpica vai participar na prova dos 800 metros da Liga Diamante de Stanford, na Califórnia, naquela que será a sua primeira competição desde 3 de maio, em Doha.As novas regras da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), anunciadas em abril, forçam as mulheres com hiperandrogenismo (altos níveis de testosterona no sangue) a tomar medicação para reduzir esses valores, para poderem continuar a competir nas provas do meio-fundo no setor feminino.Depois de ter visto o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) rejeitar um recurso contra os regulamentos da IAAF, Caster Semenya, tricampeã mundial e bicampeã olímpica dos 800 metros, viu o Supremo Tribunal de Justiça da Suíça suspender temporariamente os regulamentos.