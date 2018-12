Catarina Ribeiro e Salomé Rocha na São Silvestre de Madrid

As portuguesas Catarina Ribeiro e Salomé Rocha estão na lista de participantes da corrida São Silvestre Vallecana, que se realiza em Madrid, no último dia do ano, e que terá um interessante despique entre a queniana Hellen Obiri e a etíope Tirunesh Dibaba.Tem sido uma lista largada a cada dia que passa e a portuguesa Catarina Ribeiro, do Sporting, segunda classificada na prova no ano passado, para além de enfrentar a sua colega de equipa Salomé Rocha, tem pela frente alguns dos maiores nomes mundiais, como as quenianas Hellen Obiri, campeã mundial de 5.000 metros em 2017, e Brigid Kosgei, vencedora da prova em 2016, e a etíope Tirunesh Dibaba, vencedora em 2011.Entre as mulheres, destacam-se ainda a marroquina Boulaid Kaoutar, a etíope Tsige Gebresalama, a ugandesa Esther Chebet, e as espanholas Trihas Gebre e Solange Pereira.Em masculinos, está ainda por confirmar a presença do recordista mundial de maratona, o queniano Eliud Kipchoge, vencedor em 2004 e 2005, numa prova que contará com a revelação Jacob Kiplimo, do Uganda, ainda júnior (17 anos), que venceu três dos crosses espanhóis mais mediáticos, e os seus compatriotas Joshua Cheptegei e Mande Bushendich.Entre os espanhóis, destaque para a presença de Antonio Abadia, que esta sexta-feira venceu a Volta ao Funchal.