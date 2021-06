Cátia Azevedo 3.ª em prova marcada por incrível novo recorde mundial Sub-20

Já apurada para os Jogos Olímpicos - e na fase final da preparação para Tóquio'2020 -, Cátia Azevedo foi esta quarta-feira terceira colocada nos 400 metros do Irena Szewinska Memorial, disputado em Bydgoszcz (Polónia), isto numa prova que fica marcada pelo sensacional novo recorde do Mundo de Sub-20, fixado pela jovem Christine Mboma, da Namíbia, com 48.54 segundos - que também é agora a sétima melhor marca da história.





De apenas 18 anos, Mboma 'arrasou' toda a concorrência e cruzou a linha de meta com mais de três segundos de avanço para a polaca Justyna Swiety (51.91) e para Cátia Azevedo (52.03). A portuguesa, refira-se, tem como melhor marcador os 50.59 segundos conseguidos no início do mês em Huelva, uma marca que é recorde nacional.