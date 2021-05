Cátia Azevedo estabelece novo recorde nacional nos 400 metros

A atleta Cátia Azevedo melhorou este sábado o recorde português dos 400 metros, ao bater uma marca sua de 2019 com o tempo de 51,63 segundos, durante o 'meeting' de Jaén, em Espanha.Cátia Azevedo, que se aproximou dos mínimos de qualificação por marca para Tóquio2020 (51,35), estabeleceu pela terceira vez o novo recorde nacional, depois de o fazer em 2016 (51,63), em 2019 (51,62), retirando-lhe hoje outro centésimo.





O resultado foi conseguido na final 1, na qual conseguiu ser a segunda mais rápida, atrás apenas da dominicana Marileidy Paulino, que correu a distância em 50,25.Na final 2 da distância, ganha pela dominicana Fiordaliza Cofil (52,29), Dorothé Évora foi quinta (54,48, a melhor marca pessoal do ano) e Juliana Guerreiro sexta (54,59, recorde pessoal).O 'meeting' de Jaén, na cidade de Andújar, teve ainda outro momento de destaque para Portugal, que ocupou os dois primeiros lugares no lançamento do peso: Tsanko Arnaudov foi o primeiro e Francisco Belo, já qualificado para Tóquio2020, o segundo, ambos com um lançamento de 20,25 metros como melhor marca.Para Arnaudov, o melhor resultado da temporada ficou ainda assim longe do apuramento por marca para os Jogos, cifrado nos 21,10 metros.No salto em altura, Gerson Balde foi o quarto classificado, com um salto de 2,14 metros, a mesma marca do terceiro classificado, numa prova ganha pelo porto-riquenho Luis Castro Rivera (2,22).Nos 100 metros barreiras, Catarina Karas foi quarta e última da final 2, com um tempo de 14,87 segundos.Nos 1.500 metros, Isaac Nader conseguiu o quarto melhor tempo, 3.37,15 minutos, recorde pessoal, com Evelise Veiga também em quarto, no triplo salto, com a melhor marca de 13,69 metros, o melhor registo pessoal de 2021.André Pereira não concluiu a corrida de 3.000 metros obstáculos, enquanto Ruben Antunes foi sétimo no martelo, com 69,67 metros.