Cátia Azevedo fora da final dos 400 metros em Munique nos Europeus

Cátia Azevedo falhou esta terça-feira o apuramento para a final dos 400 metros dos Europeus de atletismo, ao ser quinta na sua eliminatória em Munique, em 51,42 segundos.



A competir na pista oito, sem referências à sua frente, a portuguesa não esteve próxima de um dos dois primeiros lugares necessários, contudo, com uma ponta final forte, recuperou várias posições até à quinta, que, no entanto, excluiu, automaticamente, a hipótese de ser um dos dois melhores tempos restantes.

Cátia Azevedo tinha assumido o objetivo de tentar bater na Alemanha o seu recorde nacional, que fixou em 50,59 segundos, em junho de 2021.

Há um mês, correu em 51,24 segundos, registo que lhe valeu a medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo, em Oran, Argélia.

Minutos antes, João Coelho ficou a um lugar - e a nove centésimos na sua série- de se apurar para a final, com 45,64 segundos, a segunda melhor marca da sua carreira, a seguir aos 45,41 que também lhe garantiram o ouro nos Jogos do Mediterrâneo.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa tem uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, de Auriol Dongmo no lançamento do peso.