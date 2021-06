Cátia Azevedo garante mínimos para Tóquio'2020 com novo recorde nacional

A portuguesa Cátia Azevedo alcançou esta quinta-feira a marca de qualificação para os 400 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, ao correr a distância em 50,59 segundos, estabelecendo um novo recorde nacional no meeting de Huelva, em Espanha.

A atleta do Sporting superou a marca de qualificação para Tóquio'2020, fixada em 51,35, duas semanas depois de ter estabelecido o anterior recorde nacional, com o registo de 51,61, também em Espanha, em Andujar, no dia 22 de maio.





Cátia Azevedo, de 27 anos, concluiu a final da competição espanhola na segunda posição, atrás da dominicana Marileidy Paulino (49,99 segundos).

A atleta, natural de Oliveira de Azeméis, aumenta para 12 os representantes no atletismo, sendo a primeira velocista lusa qualificada para os próximos Jogos Olímpicos.