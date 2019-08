Cátia Azevedo quarta em Itália

Cátia Azevedo foi, ontem, 4ª classificada nos 400 metros, no 55º Meeting Palio Citta’ Della Quercia, em Itália, com o tempo de 53.01 segundos. Venceu a jamaicana Stephanie Mcpherson (52.04), ficando o pódio completo com Jade Stepter, dos Estados Unidos, com 52.10, e com a eslovaca Anita Horvat, que somou 52.50. A velocista do Sporting já tem mínimos para os Mundiais de Doha.