Cátia Azevedo vence na Alemanha com melhor marca nacional do ano nos 400 metros Atleta do Sporting acabou a prova em 52,13 segundos, nova melhor marca nacional do ano





Cátia Azevedo em ação durante a prova Final do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta, no Pavilhão do Altice Fórum Braga.

• Foto: Hugo Monteiro