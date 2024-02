Cátia Azevedo venceu 400 metros no meeting de Estocolmo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atleta portuguesa Cátia Azevedo venceu hoje os 400 metros do meeting de pista coberta de Estocolmo, com Salomé Afonso a ficar no terceiro posto nos 1.500 metros.

Uma semana depois de ter batido o recorde nacional da distância, em 52,64 segundos, Cátia Azevedo voltou a estar em destaque, ao vencer em 52,80, a sua segunda melhor marca pessoal de sempre.

A italiana Alessandra Bonora foi segunda classificada, em 53,61 segundos, à frente da sueca Lisa Lilja, em 53,66.

Nos 1.500 metros, Salomé Afonso foi segunda, com uma marca de 4.07,56 minutos, atrás da britânica Georgia Bell (4.03,22) e à frente da etíope Netsanet Desta (4.10,45).

Gerson Baldé foi oitavo no salto em comprimento, com 4,92 metros, numa prova em que fez apenas dois saltos e que foi ganha pelo italiano Mattia Furlani.