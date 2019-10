Cervejeiros de Portugal organizam 1ª “Beer Runners” em Portugal

Os Cervejeiros de Portugal vão organizar a primeira "Beer Runners" em Portugal, no próximo dia 3 de novembro. A iniciativa, com partida às 10h00 da Praça do Império, em Belém, vai juntar dois aspetos relevantes da cultura portuguesa: a atividade física e o ato social de partilhar uma cerveja.A prova, de nível fácil, contempla uma corrida de 10km e uma caminhada de 5Km, e destina-se a todos: atletas profissionais, amadores, corredores experientes, iniciados e praticantes de caminhada. "Esta corrida visa, acima de tudo, fomentar a prática de exercício físico e conciliá-la com a tradição de partilhar uma cerveja com amigos. Queremos celebrar a amizade e a cerveja, ao mesmo tempo que promovemos o consumo moderado de uma bebida com baixo teor alcoólico e incentivamos todos a adotarem um estilo de vida ativo e saudável", sublinha o secretário-geral dos Cervejeiros de Portugal, Francisco Gírio.O movimento "Beer Runners" surgiu, em 2007, quando um grupo de corredores de Filadélfia, inspirado por um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de Granada, que atestava a relação benéfica entre a prática desportiva e o consumo moderado de cerveja, começou a organizar corridas uma vez por semana, que terminavam sempre com a partilha de cerveja."A cerveja contém vitaminas do complexo B, sódio, magnésio, uma elevada presença de antioxidantes e um alto teor de água que fazem desta bebida, sobretudo a versão sem álcool, uma excelente aliada na recuperação após a prática de exercício físico. Consumida com moderação, a cerveja é um ótimo complemento da água na reidratação do organismo, que é fundamental para assegurar que os resultados da atividade física são satisfatórios", explica a nutricionista Natália Cavaleiro Costa, consultora dos Cervejeiros de Portugal, que estará presente na sessão de aquecimento e no recinto da prova para esclarecer eventuais questões relacionadas com este tema.No final da "Beer Runners" estão agendadas duas sessões de alongamentos e a cerimónia de pódio. Todos os participantes que cruzarem a meta terão oportunidade de degustar uma cerveja e cerveja sem álcool, acompanhada de tremoços e frutos secos, para repor os níveis de hidratação e de sódio."De salientar que a cerveja é das poucas categorias que oferece uma versão sem álcool, para quem quer continuar a desfrutar da desta bebida e das suas propriedades em alturas em que não podem ou não devem ingerir bebidas com álcool", refere Francisco Gírio.A primeira "Beer Runners" oficial aconteceu em 2012, em Espanha, promovida pelos Cerveceros de España. Hoje, esta comunidade de apaixonados pela atividade e pela cerveja conta com mais de 28 mil membros, repartidos por 78 grupos locais, que se organizam regularmente para correr e partilhar uma cerveja, sempre de forma moderada. O movimento está também a crescer na Dinamarca, em Edimburgo, em Nova Iorque e Chicago.Inscrições e informações em: https://beerrunners.pt/