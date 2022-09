Cinco portugueses em ação na Finalíssima da Diamond League

Portugal vai estar representado por cinco atletas na Finalíssima da Diamond League, que esta quarta-feira se começará a disputar em Zurique, na Suíça. Presentes estarão os mais importantes atletas do Mundo, com o objetivo de garantir o título, mas também um chorudo cheque de 30 mil dólares.A ação em português começa já no primeiro dia, coma apresentar-se no lançamento do peso pelas 16:55 locais (15:55 de Lisboa). Pela frente de vicecampeã europeia estarão três atletas que nos Mundiais ficaram à frente da portuguesa: a norte-americana Chase Ealey (campeã mundial com 20.51), a canadiana Sarah Mitton (4.ª em Eugene, com 20.33) e a holandesa Jessica Schilder (bronze em Eugene e ouro nos Europeus de Munique, com 20.24).O restante do elenco português apenas se apresentará na quinta-feira, com a ação a começar logo bem cedo, pelas 16:35 de Lisboa, com as duas finais do triplo salto., atual campeão da Diamond League, mas também detentor do ouro olímpico, mundial e europeu, é o grande favorito, mas a concorrência será de peso. Em especial os (ainda) cubanos Andy Díaz e Jordan Díaz, que este ano já chegaram aos 17.68 e 17.87, respetivamente. E há ainda Hugues Fabrice Zango, com 17.55 de melhor marca do ano.No feminino,lutará, em teoria, pela prata e pelo bronze, isto tendo em conta que o ouro parece invariavelmente entregue à venezuelana Yulimar Rojas. Presente em Zurique estará ainda Maryna Bekh-Romanchuk (que conseguiu o ouro em Munique) e a jamaicana Shanieka Ricketts.No disco - às 17:15 -,terá uma missão bastante complicada perante todas as grandes atletas internacionais, nomeadamente a norte-americana Valarie Allman, a croata Sandra Perkovic e as alemãs Kristin Pudenz e Claudine Vita, cinco atletas que superaram a portuguesa em Eugene e em Munique (Allman não entra, obviamente, na conta dos Europeus).Por fim,estará no lançamento do disco (às 19:20), onde o indiano Neeraj Chopra será o grande candidato a par de Jakub Vadlejch e Julian Weber. Isto na ausência de Anderson Peters, das Bahamas.