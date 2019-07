Cláudia Ferreira e Jéssica Barreira nas finais dos Europeus de atletismo de sub-23

As atletas portuguesas Cláudia Ferreira, no lançamento do dardo, e Jéssica Barreira, no salto em comprimento, asseguraram este sábado a presença nas respetivas finais no Campeonato da Europa de atletismo de sub-23.Com uma marca de 52,27 metros no lançamento dardo, Cláudia Ferreira garantiu a presença na final, depois de ter ficado no oitavo lugar da geral, a apenas sete centímetros do seu recorde pessoal.Jéssica Barreira, no salto em comprimento, obteve 6,10 metros, conseguindo concluir a geral no 11.º posto, que lhe valeu o apuramento para lutar pelas medalhas.Na vertente masculina, Décio Andrade terminou a prestação no Europeu em 11º lugar no lançamento do martelo, com um registo de 66,96 metros.Os Campeonatos Europeus de sub-23 terminam no domingo, em Gavle, Suécia.