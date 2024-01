Comissão de Atletas Olímpicos espera que situação no CAR Jamor esteja resolvida "em breve"

A presidente da Comissão de Atletas Olímpicos (CAO), Diana Gomes, disse este sábado esperar que a situação no Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, em Oeiras, "esteja resolvida muito em breve".

"Estamos a acompanhar o caso desde que foi tornado público. Durante a próxima semana vamos tentar estar com os atletas e perceber como se sentem neste momento", revelou a dirigente à Lusa à margem da quarta edição do Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas, que está a decorrer em Rio Maior.

Recentemente, atletas e dirigentes denunciaram a falta de condições e requisitos mínimos de higiene e salubridade nas instalações do refeitório do CAR Jamor e aludiram a uma inspeção da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), na sequência de uma denúncia que dava conta de infestações de baratas e percevejos.

Sobre o tema, Diana Gomes sublinhou "ter noção de que os problemas existem, são reais e estão a ser cuidados".

"Foi-nos dado essa informação, portanto vamos acompanhar de forma muito próxima", adiantou.

A antiga nadadora considerou também que a situação "vai espoletar um controlo e uma atenção maior" em todo o país.

"Há várias entidades responsáveis pelos CAR e as próprias federações têm também os seus tutores para conseguirem estar próximos dos atletas. O sistema está montado para isso", notou, repisando que a CAO "vai também continuar próxima dos atletas".

Na quinta-feira, o presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, esclareceu as condições de higiene nas instalações do refeitório e da residência do CAR Jamor, onde vivem 70 atletas, numa reunião com atletas, pais, tutores e representantes das federações desportivas com atletas residentes no local.

"Por considerarmos que este assunto foi exposto de forma preocupante, queremos passar toda a informação disponível, de forma transparente, para que não restem dúvidas. O objetivo desta conversa é, precisamente, informar e garantir que em momento algum a saúde dos atletas esteve em causa", garantiu Pataco, citado em comunicado.