Conheça a elite que estará presente na EDP Maratona de Lisboa

Aí está o regresso das grandes maratonas ao nosso país. Depois de um 2020 de ausência, por conta da pandemia de Covid-19, a EDP Maratona de Lisboa está de volta às estradas, para uma edição de 2021 que contará com uma elite que promete fazer boas marcas na manhã de domingo, no já habitual percurso entre Cascais e Lisboa.





A começar desde logo pela presença de Andualem Belay Shiferaw, o vencedor da edição de 2019 (e recordista do percurso), e de Sechala Dalasa Adugna, a vencedora desse mesmo ano. Há ainda o registo para a presença de dois atletas com marca abaixo das 2:06 horas e de cinco mulheres com recorde pessoal abaixo das 2:26.Tal como a Luso Meia Maratona de Lisboa, a EDP Maratona de Lisboa será transmitida em direto na RTP1 e RTP Internacional, numa transmissão contínua entre as 08:00h e as 11:30h, garantindo que estas provas cheguem a mais de 200 milhões de potenciais telespectadores de todo o mundo.1. Andualem Belay SHIFERAW (ETH), 2.06.002. Dadi Yami GEMEDA (ETH), 2.05.413. Girmay Birhanu GEBRU (ETH), 2.05.494. Yihunligne Adane AMSALU (ETH), 2.06.225. Regasa Mndaye BEJIGA (ETH), 2.06.246. Workneh Tesfa TIRUNEH (ETH), 2.06.277. Robert Kipkorir KWAMBAI (KEN), 2.07.008. Polat Kemboi ARIKAN (TUR), 2.08.14 - PACE9. Balew Yihunie DERSEH (ETH), 2.07.2210. Mengistu Zelalem GEZAHAGN (ETH), 2.08.4811. Musa Babo IDO (ETH), 2.09.5412. Gebre Roba YADETE (ETH), 2.11.5813. Hosea KIPLIMO (KEN), 2.12.5914. Fikru Lulseged TESHAGER (ETH), estreia15. Ferej Hamid SULEMAN (ERI), estreia17. Philimon Kiptoo KIPCHUMBA (KEN), 61.47 à meia maratona31. Agnes Jeruto BARSOSIO (KEN), 2.25.2032. Sechala Dalasa ADUGNA (ETH), 2.26.2733. Jane Jelagat SEUREY (KEN), 2.26.2934. Zerfie Limeneh TESEMA (ETH), 2.26.4835. Alice Cherono LAGAT (KEN), 2.26.5136. Asayech Ayalew BERE (ETH), 2.28.2037. Tsehay Alemu MARU (ETH), 2.28.4938. Almaz Negede FEKADE (ETH), 2.29.4039. Jemila Wortesa SHURE (ETH), 2.31.5040. Toroitich Linet CHEBET (UGA), 2.32.5241. Bashanke Imoshe BILO (ETH), 2.31.26