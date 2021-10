Conheça a elite que estará presente na Luso Meia Maratona de Lisboa

Em paralelo à EDP Maratona de Lisboa, a capital recebe este domingo também a Luso Meia Maratona de Lisboa, uma prova que contará também com a presença de vários atletas de elite de bom nível, tanto no plano internacional como no nacional. No que a atletas estrangeiros diz respeito, Lisboa contará com dois corredores com recorde pessoal abaixo da hora e ainda vários portugueses de elite que apontam a boas marcas na prova da capital.





Tal como a EDP Maratona de Lisboa, a Luso Meia Maratona de Lisboa será transmitida em direto na RTP1 e RTP Internacional, numa transmissão contínua entre as 08:00h e as 11:30h, garantindo que estas provas cheguem a mais de 200 milhões de potenciais telespectadores de todo o mundo.3501. Shadrack Kimining (KEN), 59.273502. Isaac Kipsan TEMOI (KEN), 59.443503. Maxwell Kortek ROTICH (UGA), 60.203504. Gerba Beyata DIBABA (ETH), 62.273505. Krystian ZALEWSKI (POL), 61.323506. Andrew Rotich KWEMOI (KEN), 61.523507. Joseph Tiophil PANGA (TZN), 61.553508. Awet Habte GHEBREZGHIABEHR (ERI)3509. Segundo Oswaldo JAMI JAMI (ECU), 62.573510. David GOMEZ GONZALEZ (COL), 63.213511. Hermano FERREIRA (), 61.243512. Fernando SERRÃO (), 67.513513. Fábio OLIVEIRA (), 64.363514. Miguel RIBEIRO (), 65.503515. Miguel MEIRA (), 69.403516. Nuno COSTA (), 64.163517. Luis FEITEIRA (), 63.433518. Luis SARAIVA (), 63.563519. Samuel BARATA (), 62.193520. Fabiano Nelson SULLE (TZN), 61.193521. Hugo SANTOS (), 69.023522. Miguel BORGES (), 67.043541. Asnakesh Awoke MENGESHA (ETH), 67.043542. Gete Alemayehu TEKLEMICHAEL (ETH), 68.233543. Tsigie Gebreselama GEBRERUFAL (ETH), 32.21 aos 10 quilómetros3544. Dolshi Tesfu TEKLEGERGISH (ERI), 71.093545. Ethlemahu Sintayehu DESSI (ETH), 73.513546. Sara MOREIRA (), 69.183547. Sara DUARTE (), 36.15 aos 10k3548. Alexandra OLIVEIRA (3549. Marisa BARROS (), 69.413550. Rafaela ALMEIDA (), 76.293551. Solange JESUS (), 75.393552. Catia SANTOS (), 76.463553. Busena Mulatie MOGESIE (ETH)