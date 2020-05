Coronavírus: Corridas virtuais do Maratona Clube de Portugal estão esgotadas

As corridas virtuais criadas pelo Maratona Clube de Portugal para contornar as limitações impostas pela pandemia de covid-19 estão esgotadas, anunciou esta sexta-feira o clube, divulgando que recebeu mais de 60 mil inscrições.

Em comunicado, o Maratona Clube de Portugal avança que a iniciativa vai reunir mais de 10 mil participantes, entre os quais alguns estrangeiros, o que a organização considera "um número extraordinário" e que "comprova a vontade da comunidade em se manter ativa".

As corridas virtuais propõem aos atletas fazerem sete corridas, podendo cada uma ser realizada num período proposto de 3 dias, com distâncias variáveis. As provas podem ser feitas em casa ou na rua, desde que respeitando as normas de segurança da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente correndo na área de residência e cumprindo o distanciamento social.

"Estávamos otimistas, mas estes números ultrapassam as nossas melhores expectativas. O Maratona e os seus parceiros estão muito felizes com a adesão e com o impacto que esta iniciativa está a provocar. Cativar 10 mil pessoas em duas semanas para participarem em corridas virtuais é um número fantástico e estimulante para nós, ainda mais quando a grande maioria dos participantes se inscreveram nas 7 provas, gerando mais de 60 mil inscrições, no conjunto das provas. Isto é desafiante. Isto é o Maratona", afirma Carlos Moia, presidente do Maratona.

Perante esta adesão, o Maratona Clube de Portugal já está a pensar em novas iniciativas para lançar depois do verão, que poderão passar por provas reais, "de participação limitada e naturalmente respeitando as regras de segurança definidas" ou, na eventualidade de não se reunirem ainda as condições para a realização de eventos de estrada, manter o modelo virtual.

Seja qual for o formato, o Maratona garante que as iniciativas a realizar terão sempre um caráter solidário e o objetivo de angariar fundos para causas sociais.

"A pandemia, para além das situações médicas trágicas que todos conhecemos, teve um impacto muito grave na nossa economia. O Maratona Clube de Portugal, como tem sido o seu desígnio desde a sua fundação, encontrou sempre formas de ajudar a comunidade através de associações de solidariedade social. Agora mais do que nunca, iremos encontrar uma forma para que as nossas iniciativas futuras contribuam para causas sociais", finaliza Carlos Moia.



Refira-se que a segunda de sete corridas virtuais do Maratona decorre este fim de semana, com a realização da Vodafone 5K Virtual Race. Seguem-se nas próximas semanas, sempre em fins de semana consecutivos, a Luso 10K Virtual Race (de 5 a 7 de junho), a Jogos Santa Casa 5K Virtual Race (de 12 a 14 de junho), a Renault 10K Virtual Race (de 19 a 21 de junho), a CME 5K Virtual Race (de 26 a 28 de junho) e a Mimosa 10K Virtual Race (de 3 a 5 de julho).