Coronavírus: Mais três etapas da Liga Diamante de atletismo suspensas

A Liga Diamante, o mais importante circuito do atletismo mundial, suspendeu mais três etapas da temporada que deveriam disputar-se em maio, devido à pandemia de covid-19, anunciou esta sexta-feira a World Athletics.

Depois de já ter suspendido as três primeiras provas da temporada, o organismo que gere o atletismo mundial anunciou hoje que a etapas de Estocolmo (24 de maio), Nápoles/Roma (28 de maio) e Rabat (31 de maio) também vão ser suspensas.

"A decisão foi tomada depois de consultadas todas as partes envolvidas. A dinâmica global da covid-19, as restrições às viagens e, acima de tudo, a preocupação com a saúde e segurança dos atletas torna impossível a realização das competições como previsto", explica a World Athletics.

O organismo acrescenta que está a trabalhar para desenvolver um novo calendário para a Liga Diamante, lembrando a "situação extraordinária" que se vive e as dificuldades de planeamento.