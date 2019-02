Corredora norte-americana atacada por cão em Meia Maratona

A norte-americana Julie Stackhouse, de 40 anos, perdeu na semana passada a chance de subir ao pódio na Donna Half Marathon, tudo por causa do ataque de um cão já nos quilómetros finais da prova. Vencedora da edição do ano passado, Stackhouse seguia em terceiro, quando do nada lhe surgiu pelo caminho um canídeo - que a própria descreveu como tendo 30 quilos e uma atitude agressiva."De imediato passei do modo 'só falta uma milha' para o modo 'lutar ou voar'. Tinha de lhe fugir o melhor possível", admitiu a corredora, que mesmo assim não teve grande sucesso na sua tentativa de fuga. Acabou por ser derrubada pelo animal, que de imediato lhe tentou morder o rosto. Num ato de defesa, Julie colocou os braços à frente da cara, motivando a mordidela do animal, isto antes de os donos deste terem surgido para travar a situação.A corredora levantou-se e, mesmo abalada, seguiu para a meta, cortando a linha de chegada em quarto, com um tempo final de 1:25:54 horas. Ali não houve tempo para festejos. Seguiu para o hospital e acabou suturada com seis pontos no braço, ao passo que os donos do animal foram multados pelas autoridades por terem deixado o seu animal fugir e atacar uma pessoa na via pública...