Corrida da Mulher aberta a homens e com inscrições quase esgotadas

A 16.ª edição da Corrida da Mulher, que tem como principal objetivo apoiar a luta contra o cancro, contará este ano pela primeira vez com participação masculina e tem as inscrições quase esgotadas, anunciaram hoje os organizadores.

A prova 'EDP Lisboa, a Mulher e a Vida', que se disputa em 5 de junho numa distância de cinco quilómetros entre Santos e a Torre de Belém, contará com 10.000 participantes e é organizada pelo Maratona Clube de Portugal, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Na sua 16.ª edição, a prova, que tem como madrinha a antiga campeã olímpica Rosa Mota, contará, pela primeira vez, com a participação de homens, entre os quais os atletas de elite Hermano Ferreira, Hélder Santos e Carlos Costa.

Entre a elite feminina, deverão marcar presença no evento, que terá uma animação especial na partida, atletas como Jéssica Augusto, Dulce Félix e Sara Moreira.

"Este ano, pela primeira vez, estamos a convidar homens a participar nesta corrida. Não porque o foco deixe de estar na MULHER, mas porque temos tido muitos pedidos nesse sentido. Sabemos que esta doença também afeta os homens, mas em número bastante inferior, pelo que queremos continuar a homenagear a mulher (...). As 10.000 inscrições disponíveis estão quase esgotadas", disse Carlos Móia, presidente do Maratona, na apresentação do evento.

De acordo com os organizadores, a iniciativa "já pôs mais de 200.000 mulheres a correr por uma causa" e "em todas as edições já angariou mais de 850.000 para a luta contra o cancro da mama, em particular para a compra de equipamentos de rastreio".