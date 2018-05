Continuar a ler





As condições climatéricas convidavam a não ficar em casa e mais de 22 mil mulheres disseram presente este domingo no Porto, tomando parte na 13.ª edição da Corrida da Mulher. Uma edição com números recorde, superando as 20 mil participantes do ano passado, que permitiu à organização angariar 22 mil euros para o IPO do Porto.Num novo percurso, com partida e chegada Alameda das Antas, a grande vencedora foi Mónica Silva, que cumpriu os cinco quilómetros de prova em 17:09 minutos, à frente de Marta Martins (17:38) e Patrícia Oliveira (17:55).

Autor: Fábio Lima