Grande Prémio de Natal limita trânsito de Lisboa no domingo: saiba que ruas vão estar interditas

Várias ruas da cidade de Lisboa vão estar interditas ao trânsito no domingo de manhã no âmbito da corrida de Natal que começa na zona de Benfica e termina nos Restauradores.Entre as 8h30 e as 13 horas, haverá condicionamentos de trânsito em várias artérias da cidade devido à realização do Grande Prémio de Natal EDP, alerta o gabinete de imprensa da Câmara Municipal de Lisboa.A prova começa na Avenida Marechal Teixeira Rebelo (junto ao Hospital da Luz), seguindo pela estrada da Correia, Rua Maria Brown, Rua da Fonte e Largo da Luz.Os atletas seguem depois pela Estrada da Luz, Travessa da Luz, Rua Fernando Namora, Rua Professor Vieira de Almeida, Rua Professor Fernando Fonseca, Rua Francisco Stromp e Rua Cipriano Dourado.O percurso continua pela Avenida Marechal Craveiro Lopes, Campo Grande, Avenida da República, Praça do Saldanha, Avenida Fontes Pereira de Melo, Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade e termina nos Restauradores.