A edição de 2018 da Corrida de Santo António, marcada para sábado, dia 2, pelas 20:30, vai juntar nas ruas de Lisboa alguns atletas de elite nacionais, numa prova com partida e chegada na Praça D. Pedro IV (Rossio). No elenco feminino destacam-se Dulce Félix, Doroteia Peixoto, Silvana Dias, Kcénia Bougrova e Cláudia Pereira, ao passo que na prova masculina marcarão presença Ricardo Ribas e Samuel Barata.Até ao momento já se inscreveram cerca de três mil atletas, 67% deles homens. As inscrições estão abertas até ao dia da prova, sendo que o valor da mesma é de 14 euros até ao final do mês. Nos dias 1 e 2 de junho esse valor passará para os 20 euros. Refira-se que todos os finalistas da prova irão levar para casa um manjerico.

Autor: Fábio Lima