Corrida do Adepto aquece os motores para a final da Allianz Cup

O dia está a ser de muita atividade em Leiria, à margem do grande momento deste sábado, a final da Allianz Cup. Para lá de todas as atividades que decorrem na Fan Zone, este sábado realizou-se ainda a já habitual Corrida do Adepto, que nesta sua sexta edição juntou nas ruas de Leiria cerca de 1000 participantes.Com organização técnica da HMS Sports, a prova foi ganha nos homens por Carlos Tiago, com 33.06 minutos, deixando para os seguintes lugares do pódio Miguel Rebelo e Filipe Rebelo, com 33.47 e 33.59, respetivamente. Já nas senhoras, o triunfo foi para Alexandra Oliveira (39.21), à frente de Rita Rosa e Alexandra Portela, com 42.07 e 43.08, respetivamente.A acompanhar o arranque do evento, estiveram o Presidente da Liga Portugal, Pedro Proença; o Presidente e o Vereador da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes e Carlos Palheira, bem como a Presidente da Rede de Emergência Alimentar, Isabel Jonet.