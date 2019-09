Corrida do Dragão juntou dez mil pessoas

A segunda edição da Corrida do Dragão, realizada este domingo, juntou nas ruas do Porto cerca de dez mil pessoas. Por essa razão, a organização considerou que a prova, que decorreu nas ruas da Invicta e terminou no Estádio do Dragão, foi um sucesso absoluto.





Carla Martinho, Ana Nunes e Carla Nunes venceram a edição feminina, ao passo que José Sousa, Artur Rodrigues e Filipe Ferreira triunfaram na versão masculina.A assistir à prova estiveram várias caras conhecidas, entre as quais Jorge Nuno Pinto da Costa, Siramana Dembelé e Eduardo Oliveira, adjuntos de Sérgio Conceição, e Guillem Cabestany, treinador da equipa de hóquei em patins dos dragões.