Corrida do Tejo regressa à estrada dia 19 de setembro

A Corrida do Tejo está de regresso à estrada nesta que será a 40.ª edição da histórica prova de 10 quilómetros, que liga Algés à Praia da Torre, em Oeiras. No ano passado a competição realizou-se em formato digital.





Com o lema 'O desporto faz parte da nossa cultura', a prova associou-se também à candidatura do Município de Oeiras 'Capital Europeia da Cultura' e celebra ainda os 40 anos de história do desporto no concelho, o que irá culminar numa exposição que será inaugurada no final de outubro, intitulada 'Desafiando a liberdade - 40 anos de Desporto em Oeiras'.Com um limite de 4.000 participantes, entre eles alguns dos melhores atletas de estrada a nível nacional, a corrida será feita por vagas em diferentes horários - 8, 9, 10 e 11 horas - de forma a assegurar que as normas e orientações decorrentes da Covid-19 são cumpridas.O percurso terá ainda uma novidade decorrente do desvio no Complexo Desportivo do Jamor, algo que fará com que no final já não seja preciso inverter o sentido na rotunda do Forte de São Julião da Barra, terminando junto ao parque de estacionamento da Torre.A receita das inscrições servirá para apoiar a atribuição de bolsas desportivas a crianças e jovens envolvidos na prática desportiva em clubes de Oeiras, com o intuito de incentivar a retoma da prática desportiva junto daqueles que mais foram afetados pelo impacto económico da pandemia Covid-19, como informa a organização da Corrida do Tejo, que contará ainda com dois postos de abastecimento.