Corrida Multicare Vitality: manhã de festa em família

Uma manhã de festa em família! É esta a melhor forma de resumir a 2ª edição da Corrida Multicare Vitality, iniciativa organizada pela Fidelidade que ontem juntou duas mil pessoas ao Centro Desportivo Nacional do Jamor.

A corrida de 10 quilómetros foi a grande novidade face ao ano passado e contou com participantes já habituados a distâncias mais longas, mas a maioria dos presentes optou por correr ou caminhar os 5 quilómetros. Com São Pedro a proporcionar uma manhã bem solarenga e ideal para a prática de exercício físico ao ar livre e em contacto com a natureza, os participantes começaram a chegar bem cedo ao Estádio Nacional e o ambiente de boa disposição que iria marcar toda a iniciativa começou logo no habitual ritual de levantar os kits, com o dorsal e a t-shirt laranja alusiva ao evento.

A pista de tartan do Jamor voltou, à imagem do que sucedera na 1ª edição, a ser o ponto de partida e chegada. E depois de cumprirem o aquecimento, os participantes fizeram-se... à mata, num percurso técnico e com sobe e desce exigente. Isto para os participantes das duas distâncias de corrida. Para quem optou por caminhar o ritmo foi bem mais baixo, até porque muitos fizeram-no em grupo ou em família. Houve até pais que transportaram os filhos, incluindo bebés, ao colo ou... no carrinho, como pode ver abaixo.

Classificações e vencedores à parte, o importante foi que todos os presentes cumpriram o grande objetivo da iniciativa: fazer com que as pessoas iniciem ou deem continuidade à prática de atividade física e tenham estilos de vida saudáveis a pensar no futuro.

Uma App que recompensa

O programa Vitality posiciona-se como uma das grandes apostas da Multicare, a seguradora da Fidelidade. Através de uma aplicação sincronizada com telemóvel ou smartwatch, o utilizador pode acumular pontos em função da atividade física que realiza. Até uma curta deslocação para levar o lixo doméstico à rua conta. E os referidos pontos são depois trocados por Fidcoins que valem descontos numa série de parceiros. "Queremos muito falar do desporto, do bem-estar e prevenção. Queremos que mais pessoas conheçam o programa, que o usem e que nos próximos anos estejam connosco", disse-nos Sérgio Carvalho, ‘marketing director’ da Fidelidade, assumindo que "o evento irá continuar". "Queremos estar cá para a 20ª e na 30ª edição. É muito importante, mas só daqui a algum tempo veremos os efeitos de tudo isto", referiu. Já Bárbara Faria, chefe de desenvolvimento de negócio da Multicare, destacou que o evento "concretiza a aposta de promover a atividade física e os hábitos saudáveis". "Queremos que pessoas corram e caminhem", vincou.



BIPP - Semear recebe donativo de 10 mil euros



A Corrida Multicare Vitality voltou a ter cariz solidário e receita foi entregue à BIPP - Semear, que apoia indivíduos com deficiência intelectual e dificuldades de integração e produziu os prémios entregues aos vencedores. A presidente da instituição, Joana Santiago, subiu ao pódio e recebeu um cheque de 10 mil euros, valor correspondente aos 5 € de cada inscrição. Refira-se que a associação já venceu, por duas vezes, o Prémio Fidelidade Comunidade.