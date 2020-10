Corridas virtuais do Maratona estão de volta e contam com várias novidades

Depois do sucesso da primeira edição, com a participação de dez mil corredores provenientes de mais de 20 países, estão de volta as corridas virtuais do Maratona Clube de Portugal. E agora com várias novidades a destacar, desde a disponibilização de uma aplicação móvel e ainda uma medalha exclusiva para este evento. Para mais, estas quatro corridas contarão também com uma componente solidária, já que em colaboração com a Mimosa será oferecido um litro de leite ao Banco Alimentar por cada participante inscrito.





Disponível tanto para Android como para iPhone , a aplicação VRaces MCP será de utilização obrigatória para a realização dos desafios, sendo aí que os corredores poderão validar a participação, registar a distância e os tempos obtidos. No final será criada uma classificação geral oficial, o que dará um 'ar' mais real a toda esta experiência. Será ainda colocado à disposição de todos os corredores um dorsal digital para cada corrida e um certificado de participação, sendo que todos os atletas que terminarem pelo menos uma corrida irão receber uma medalha alusiva à segunda edição destas provas virtuais.A segunda edição das corridas virtuais arranca no fim de semana de 30 de outubro a 1 de novembro, com a realização da EDP 10K. Segue-se depois a Vodafone 5K (6 a 8 de novembro), Renault 10K (13 a 15 de novembro) e, por fim, a CME 5K (20 a 22 de novembro). Tal como na anterior edição, cada prova tem que ser efetuada numa única corrida/sessão, num dos três dias definidos para cada prova.Impossibilitado de levar para a estrada as suas principais provas, nomeadamente a Maratona de Lisboa, que se realizaria por esta altura do ano, Carlos Moia assume que se trata de um momento complexo para o Maratona Clube de Portugal , mas reforça o seu papel cívico na sociedade. "Apesar de condicionados pela pandemia, sabemos que é possível 'ser ativo' cumprindo com as regras em vigor da Direção Geral de Saúde. Basta querer! É importante que cada um de nós defina as suas prioridades. Enquanto organizadores de eventos de massas, estamos a prosseguir em consonância com a linha que norteia todos os seus eventos: atrair a população para a corrida e para a caminhada. A nossa maior motivação é proporcionar desafios saudáveis e, sempre que possível, gratuitos para todos os portugueses. Para que isso seja possível, o MCP agradece mais uma vez aos seus parceiros que voltam a tornar possível a realização destas prova", afirmou Carlos Moia.Parceiro neste evento virtual, o Instituto Português do Desporto e Juventude elogiou pela voz do presidente Vítor Pataco o projeto do Maratona Clube de Portugal. "O IPDJ não poderia deixar de apoiar esta excelente e inovadora iniciativa do Maratona Clube de Portugal e de felicitar o Comendador Carlos Moia. Nesta altura torna-se ainda mais relevante que as organizações se unam e promovam este tipo de iniciativas, gerando assim oportunidades para que a população usufrua de ofertas que possam combater comportamentos sedentários e assim contribuírem para a sua saúde, qualidade de vida e bem-estar", afirmou.Por outro lado, o Maratona Clube de Portugal aproveita no seu comunicado para que "os participantes cumpram as normas impostas pela DGS durante a sua corrida".