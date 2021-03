Covid-19: Grande Prémio Internacional de Rio Maior em marcha adiado

O Grande Prémio Internacional de Rio Maior de marcha, que estava agendado para acontecer em 10 de abril, foi adiado, devido à pandemia de Covid-19, informou esta terça-feira a organização.

"Tendo em conta a situação atual a prova será adiada, continuando a organização a avaliar a evolução da pandemia e as recomendações das autoridades de saúde, de modo a equacionar a realização da prova", pode ler-se na página do Facebook do Município de Rio Maior.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.539.505 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.389 pessoas dos 805.647 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.