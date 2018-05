Uma nova estrela a surgir no atletismo canadiano? Chama-se Abby Lewis, tem apenas 11 anos, e este domingo venceu a prova de cinco quilómetros de Halifax (integrada na Scotiabank Blue Nose Marathon), finalizando o percurso com um tempo de 18:46 minutos. Para lá de ter vencido na prova feminina, Lewis foi a sexta colocada na geral global.Já a prova masculina foi ganha por Michael Bergeron, de 28 anos, que correu todo o percurso a... fazer malabarismos com três bolas. Uma aventura que até foi curta para o atleta, que no ano passado completou a Maratona de Boston em 3:13 horas também a fazer o mesmo tipo de atividade paralela.

Autor: Fábio Lima