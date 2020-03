Dana Zatopkova, antiga campeã olímpica, morre aos 97 anos

A checa Dana Zatopkova, campeã olímpica do lançamento do dardo nos Jogos de Helsínquia, em 1952, morreu esta sexta-feira aos 97 anos, informou o Comité Olímpico da República Checa.

Oito anos após sagrar-se campeã olímpica, Dana Zatopkova, que era casada com o tetracampeão olímpico Emil Zátopek, conquistou a medalha de prata também no lançamento do dardo, nos Jogos Olímpicos de Roma (1960).

A checa tinha ainda no seu palmarés dois títulos europeus, em 1954 e 1958, e chegou a deter o recorde mundial, com 55,73 metros.