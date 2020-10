Dário Moitoso e Inês Marques sagram-se bicampeões nacionais de trail

Dário Moitoso e Inês Marques revalidaram este sábado o título de campeões nacionais de trail, ao vencerem as respetivas provas no Penacova Trail do Centro, uma das primeiras provas de topo do trail nacional disputadas no pós-confinamento.





Na prova masculina, Dário Moitoso completou os 31 quilómetros de prova, com 1950 metros de desnível, em 2:50:45 horas, relegando para a segunda posição Hélio Fumo (2:52:30) e para a terceira Bruno Silva (2:53:21). Quanto às senhoras, Inês Marques venceu com 3:27:00 horas, superando Paula Soares (3:36:40) e Lucinda Sousa (3:43:33).