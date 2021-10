De uma instituição de saúde mental ao pódio em Tóquio: «Foi um inferno»

Raven Saunders cruzou os braços acima da cabeça depois de receber a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, relativa ao concurso do lançamento do peso, uma das imagens que marcou a competição. A norte-americana quis com este gesto homenagear "todas as pessoas que estão oprimidas". Porque foi uma delas.





Depois de ter competido nos Jogos do Rio de Janeiro, 2016, onde com 20 anos foi a atleta mais jovem da final (acabou em 5.º), pensou suicidar-se dois anos mais tarde."Desde finais de 2016 até ao princípio de 2018 passei por um período de grande transição. Acabava de chegar dos Jogos Olímpicos, nunca ninguém falava da quebra por que passas depois de um evento importante", contou a atleta, em entrevista ao 'World Athetics'.Saunders sofreu uma lesão no Mundial de 2017 e não foi à final da prova do peso. "Para mim foi devastador. Quando voltei foi difícil porque senti que todos queriam algo de mim e que eu não tinha cumprido a minha parte.""Sou negra, sou gay e estou no Mississipi", dizia a lançadora que não se sentia aceite pela sociedade, até que começou a praticar atletismo. Mas a lesão voltou a trazer-lhe dúvidas."Foi um inferno, não me sentia bem", explica. Num domingo de manhã em janeiro de 2018 a atleta entrou no carro com a intenção de acabar com a própria vida. Andou por uma rua do Mississipi, até que decidiu mandar uma mensagem à sua terapeuta. "Ela respondeu-me". E Saunders foi internada numa instituição de saúde mental.A atleta norte-americana não competiu naquela época de pista coberta, tendo voltado apenas quando se sentiu recuperada física e mentalmente. "Encontrar a separação entre a minha pessoa e o desporto devolveu-me o equilíbrio. Ter esse nível de equilíbrio foi o que me deu paz quando regressei ao desporto. Trouxe-me muito mais felicidade e realmente ajudou-me a apaixonar-me por ele."