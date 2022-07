DeAnna Price falha defesa do título mundial por Covid-19

A norte-americana DeAnna Price, campeã do Mundo do lançamento do martelo, anunciou este domingo que esteve doente com covid-19, pelo que não poderá defender o título na competição que começa sexta-feira em Eugene, nos Estados Unidos.

A atleta, de 29 anos e campeã em Doha'2019, revelou, através do Instagram, que testou positivo em 01 de julho e desde então perdeu cinco quilogramas e que não está suficientemente recuperada para ser "competitiva a nível mundial".

"Foi uma decisão difícil e dilacerante, mas senti que foi a boa decisão para mim, tanto no plano físico como mental", escreveu a atleta, na justificação para não estar nos Mundiais que os Estados Unidos recebem a partir de sexta-feira, em Eugene, Oregon.