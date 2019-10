Décio Andrade reforça atletismo do Benfica

O lançador Décio Andrade, que em maio se sagrou campeão universitário dos Estados Unidos no lançamento do martelo, é o mais recente reforço da equipa de atletismo do Benfica - como Record deu conta ainda em setembro -, anunciou esta quinta-feira o clube encarnado no seu site oficial.





Décio Andrade, de 22 anos, que tem 70,42 metros como recorde pessoal no lançamento do martelo e vários títulos nacionais nas camadas jovens, é natural do Funchal e chega ao Benfica proveniente da equipa de atletismo da Universidade de San Angelo, no Texas. "A mudança para o Benfica nesta fase é vista por mim como um reconhecimento da minha evolução ao longo das últimas duas épocas", referiu Décio Andrade aos canais de comunicação do clube, reconhecendo que na Luz terá condições para continuar a progredir.Em 2019, Décio Andrade conquistou a sexta posição na Taça da Europa de Lançamentos e o 11º lugar no Campeonato da Europa de Sub-23 e do seu palmarés consta ainda o quinto posto alcançado no Campeonato do Mediterrâneo de Sub-23 (2018). "Acredito que, não só para esta época, mas também para o futuro, posso ser uma opção fiável dada a minha margem de progressão", salientou o atleta, que irá tentar contrariar a falta de condição física neste início de época com uma preparação com poucas paragens e descanso mais ativo.