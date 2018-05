Continuar a ler

De acordo com o portal Japan Running News, Kawauchi encontra-se de momento a treinar para a Maratona de Estocolmo, marcada para 2 de junho. Antes disso, já no próximo fim de semana, há nova meia maratona, agora a de Iwate Kinshuko.





Começam a faltar palavras para descrever o percurso do japonês Yuki Kawauchi. Depois de ter ganho a Maratona de Boston e, na sequência, ter feito cinco meias-maratonas no espaço de um mês , o nipónico voltou a surpreender este fim de semana, ao apresentar-se na ultramaratona de Yatsugatake Nobeyama, em Nagano (Japão), completando o percurso de 71 quilómetros em 4:41:55.Para lá de vencer a prova com grande autoridade - triunfou com mais de meia hora de avanço para o segundo colocado -, o 'citizen runner' conseguiu também tirar mais de seis minutos ao anterior recorde da prova, que datava de 2002. Para se ter noção daquilo que Kawauchi fez, o japonês pecorreu a prova a um ritmo médio de 3'58 ao quilómetro, um 'pace' sonhado até para atletas populares dos 10 quilómetros.

Autor: Fábio Lima