Desafio enorme para Portugal no Europeu por equipas

Com o Estádio do Jamor como pano de fundo, a Seleção Nacional, com 46 atletas, foi ontem apresentada, demonstrando grande ambição na permanência da Superliga, sendo necessário para isso ficar entre as seis primeiras do Europeu por equipas, que se realiza sábado e domingo, em Chorzow. Para Portugal é um grande desafio, já que terá pela frente seis potências, designadamente França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Polónia e Espanha. A Ucrânia seria a oitava seleção em competição, mas desistiu à última da hora e vai descer à Primeira Liga de 2023, sem ser substituída. Dois casos de Covid-19 na equipa inviabilizaram a comparência na prova polaca.

Portugal tem trunfos fortes, como Patrícia Mamona no triplo salto, após ter sido 2ª em Gateshead, na Liga Diamante, este domingo. A atleta do Sporting está focada nos objetivos: “O que queremos na Superliga é ter a maior pontuação para nos mantermos na elite. Vai ser um formato um pouco diferente, ao qual espero adaptar-me, pois são três saltos para todas as atletas e mais um para as que estão entre as primeiras. Objetivo é pontuar para a equipa.”

Em relação à sua forma, Mamona está confiante: “Estou bem, agora é a questão de ganhar ritmo competitivo, para chegar aos Jogos Olímpicos com tudo afinado. É claro que vou sonhar com uma medalha, numa prova que vai ser muito aberta.”

Para além da campeã europeia indoor, Portugal tem grandes atletas com o mesmo título na convocatória, como Pablo Pichardo (triplo salto) e Auriol Dogmo (peso).

Segundo fonte federativa, o campeão olímpico em Pequim’2008 do triplo salto, Nelson Évora, ficou de fora, por não ter competido recentemente.

Jorge Vieira, presidente federativo, manifestou-se confiante antes da “prova rainha do atletismo por equipas” e relembrou que, tal como em 2019, Portugal parte para a Polónia em busca de “tornar possível aquilo que parecia impossível”.