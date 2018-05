Continuar a ler

1 - "Quando cruzares a linha de meta, tenta comer alguma coisa. Há uma janela de 30 minutos que te dá uma recuperação máxima". Neste sentido, Linden recomenda a ingestão de uma banana, um bagel ou um batido de proteína.2 - "Pondera receber uma massagem, quanto mais rápido melhor. Irá ajudar-te na recuperação. Mime-se e cuide das pernas"3 - "No dia seguinte tenta correr 10 a 15 minutos, de uma forma muito tranquila. Não é por uma questão de forma física, nem por recuperação. É apenas para perceberes se tens alguma lesão. É uma espécie de check up ao corpo"4 - "Pondera tomar um banho de gelo nas horas seguintes".5 - "Faz uma pausa. Normalmente paro durante duas semanas depois de uma maratona para recuperar. Também tens de relaxar mentalmente".