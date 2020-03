Deu cartas no salto com vara e agora luta contra o coronavírus: «As pessoas são estúpidas»

Foi campeã francesa de salto com vara, vice-campeã mundial de indoor em 2012 e esteve em quatro edições dos m Jogos Olímpicos, mas hoje é um dos rostos da luta contra o coronavírus em França. Vanessa Boslak, de 37 anos, é fisioterapeuta e está na linha da frente no que toca à Covid-19.





A ex-atleta trabalha numa clínica em que uma das alas foi reconvertida para receber pacientes com Covid-19. "Faço fisioterapia respiratória, ajudo aqueles que estão congestionados a livrarem-se das secreções e por isso estou em contacto direto com estes doentes. Acabámos de perceber que um senhor que estava no serviço há quinze dias tinha Covid-19. Nem sempre tomámos todas as precauções necessárias...", conta a antiga atleta ao jornal 'La Voix du Nord'.A contenção, recorda, pode ser a solução para este problema global. "Quando vejo esses runners de domingo, essas famílias nas ruas com crianças e cães... É cansativo ver pessoas que não entendem nada. Desculpe-me, mas as pessoas são estúpidas", sublinha, acrescentando: "Se toda a gente levasse isto a sério, em três semanas tudo teria sido resolvido."A antiga atleta reconhece que está em perigo e que muitos profissionais já terão contraído o vírus. "Quase todos tivemos sintomas, mas como não somos testados, até que apresentemos todos os sintomas, não sabemos. E não vamos saber. Mesmo estando hiperconscientes para desinfetar tudo, há sempre pacientes que se movimentam e tocam as maçanetas das portas, nas paredes ... "