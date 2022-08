Diamond League: Pedro Pichardo salta na Polónia

Na antecâmara do Europeu de Munique (15 e 21 de agosto), Pedro Pichardo (triplo salto), Auriol Dongmo (peso) e Leandro Ramos (dardo) competem hoje no Meeting da Silésia, Polónia, integrado na Liga Diamante, numa etapa que promete muita competividade: estão inscritos 49 medalhados no recente Mundial de Eugene, nos Estados Unidos.

E um deles é Pichardo, campeão mundial que terá a concorrência de Diaz Hernandez, Lázaro Martinez, Fabrice Zango e Yaming Zhu. No que ao lançamento do peso diz respeito, Dongmo terá como principais rivais a norte-americana Chase Ealey, campeã mundial em Eugene, e da canadiana Sarah Mitton. Já no dardo, Ramos está inserido num concurso com nomes fortes, nomeadamente o checo Jakub Vadlejch, bronze nos Mundiais, ou o alemão Julian Weber.