Diogo Antunes faz melhor marca nacional do ano com 6,69 segundos nos 60 metros

O velocista Diogo Antunes ficou esta sexta-feira em quarto lugar na prova de 60 metros do Meeting ISTAF de Berlim, na Alemanha, sendo o primeiro português a baixar dos 6,70 segundos este ano.

Com 6,69 segundos, em prova ganha pelo turco Emre Zafer Barnes em 6,60, o atleta do Benfica ficou a dois centésimos do seu recorde pessoal.

A sportinguista Evelise Veiga terminou em sétimo lugar no comprimento, com 6,27 metros, ainda distante da alemã Malaika Mihambo, com 7,07, a melhor marca mundial do ano.

A alemã Shanice Craft conseguiu alcançar os 64,03 metros no lançamento do disco, a melhor marca mundial de sempre em pista coberta.