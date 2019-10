Diretor técnico nacional da federação britânica de atletismo renuncia ao cargo

A federação de atletismo britânica revelou esta terça-feira a renúncia do seu diretor técnico nacional (DTN), Neil Black, em reflexão sobre o seu futuro após a suspensão, por incitamento ao doping, de Alberto Salazar, ex-treinador de Mo Farah.Para que seja garantida uma transição menos complicada, a saída do DTN acontecerá somente no final de outubro, precisou a federação, em comunicado.Alberto Salazar, que orientou o multicampeão olímpico Mo Farah entre 2011 e 2017, foi acusado e punido com quatro anos de suspensão pela entidade antidoping norte-americana (USADA) por traficar testosterona, adulterar o processo de controlos antidoping e administrar substâncias proibidas através da via intravenosa, juntamente com o médico Jeffrey Brown.Em 2013, a Federação Britânica de Atletismo contratou Salazar como consultor do seu programa de resistência, sendo que Neil Black, em funções desde 2012, o classificou como um "génio".No início da investigação da USADA, que levou a essa sanção por factos ocorridos em 2015, Salazar era treinador, entre outras estrelas internacionais, de Mo Farah, já bicampeão olímpico em Londres2012 nos 5.000 e 10.000, títulos que repetiu no Rio2016.A federação examinou o relacionamento entre Salazar e Farah e concluiu que "não há motivo para preocupações": nas investigações, nada há que incrimine o DTN.