Dois carteiristas apanhados em Espanha por campeão do Mundo de atletismo

É uma das histórias que está a dar que falar em Espanha por estes dias. Na semana passada, em plenas ruas de Sevilha, dois carteiristas foram apanhados em flagrante delito e acabaram perseguidos por um agente da polícia local, numa perseguição a pé que acabou com um desfecho que os ladrões não estariam à espera - pelo menos no que à rapidez diz respeito...





No sabían los detenidos, tras robar más de 3.000€ en #Sevilla, que uno de los agentes de Policía Local (en la foto) que le perseguía es Campeón del Mundo 4x400, Récord de Europa y Campeón de España de 400m en la categoría Máster#Gobernación @Ayto_Sevillahttps://t.co/fq6Fl9yuEX pic.twitter.com/Cl7eDAe3dR — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) December 21, 2019

É que aquilo que os ladrões não sabiam era que o polícia em causa se tratava de uma verdadeira máquina de velocidade, não fosse ele campeão do Mundo e espanhol e recordista europeu dos 4x400 na categoria masters no âmbito policial.A história foi destacada no país vizinho pela própria conta de Twitter das forças de autoridade andaluzas, numa publicação na qual deu conta que do crime teria resultado o roubo de mais de 3 mil euros a uma pessoa que tinha acabado de levantar dinheiro.Segundo declarou Sergio Repiso, o polícia em causa, a perseguição deu-se com "uns 200 a 300 metros" de atraso, algo que acabaria por anular a tempo de conseguir apanhar os criminosos. "Coxo não sou... Nas questões da corrida ainda tenho alguma habilidade", atirou entre risos os polícia em causa, que com os seus feitos irá certamente fazer com os ladrões pensem duas vezes antes de se aventurarem em perseguições a pé com elementos das autoridades.