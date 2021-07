Dois portugueses na final dos obstáculos do Europeu sub-23

Simão Bastos ganhou esta sexta-feira uma das eliminatórias de 3.000 metros obstáculos do Europeu de atletismo de sub-23 de Tallin e Etson Barros foi segundo noutra, enquanto Leandro Barros se apurou facilmente para a final do lançamento do dardo.

Leandro Ramos confirmou as melhores expetativas nas qualificações do lançamento do dardo e apurou-se para a final com o sexto lugar nesta ronda. Conseguiu 75,50 metros e o melhor dos 12 apurados para a final foi o finlandês Topias Laine, com 80,67.

No domingo, as contas do dardo voltam 'a zero', para os 12 finalistas, e Leandro Ramos entra na pista como um dos favoritos, fruto do seu recorde nacional absoluto de 81,32, que lhe vale a liderança europeia do ano em sub-23.

Nos 3.000 metros obstáculos, Portugal também teve boas razões para festejar, com o apuramento para a final dos seus dois atletas que correram hoje, Etson Barros e Simão Bastos, ambos com muito claro apuramento.

Etson Barros entrou na primeira de três séries e foi segundo, com 8.46,91 minutos, conseguindo entrada direta para a final - passaram os quatro primeiros de três séries e os três melhores tempos dos atletas remanescentes.

Simão Bastos fez ainda melhor, ao ganhar a terceira série, com 8.43,61, recorde pessoal e melhor marca do conjunto das três corridas.

Na final de domingo, Portugal estará a par da Bélgica, França e Espanha como o país mais representado, com dois atletas, podendo entrar na 'corrida' pelas medalhas se a prova não for muito rápida.

Sara Duarte teve uma passagem relativamente 'discreta' nos 10.000 metros e foi 21.ª na final direta, com a marca de 35.32,94 minutos.

Longe dos primeiros lugares também andou Maria Bernardo Santos, 16.ª nos 20 km marcha, com 1:48.42 horas.

João Coelho e Ericsson Tavares terminaram ambos as suas respetivas semifinais nos 400 metros barreiras em terceiro lugar, o primeiro com a marca de 46,29 segundos, recorde pessoal, e o segundo com o tempo de 46,62, ficando ambos fora da final.

Já na qualificação do salto em altura, Gerson Baldé não esteve num bom dia, terminando com 2,11 metros, sem acesso à final.

Os dois lusos concorrentes aos 200 metros ficaram apurados para as meias-finais. Delvis Santos foi segundo com 21,24 na sua série e André Prazeres foi terceiro noutra série, com o mesmo tempo, recorde pessoal por seis centésimos. O luso-suíço William Reais, que representa a Suíça, ganhou a série de André Prazeres em 20,81, a melhor marca das quatro séries realizadas.

Menos felizes, as barreiristas de 100 metros ficaram longe da qualificação para as meias-finais - Fatumata Baldé foi sétima numa série com 14,04 e Catarina Karas foi igualmente sétima, noutra série, com 14,17, ou seja, os 29.º e 31.º tempos entre as 35 concorrentes.

Fatumata Baldé seria igualmente 21.ª no cruzamento das meias-finais dos 400 metros barreiras, oitava na primeira corrida, com 59,28 segundos, novo recorde pessoal.