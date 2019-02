Dois portugueses no top-10 da Meia Maratona de Barcelona

Rui Pinto e Samuel Barata estiveram este domingo em destaque na Meia Maratona de Barcelona, ao terminarem a prova catalã nos nono e décimo postos, respetivamente. Para lá da presença no top-10, tanto Rui Pinto como Samuel Barata saem desta meia com novos recordes pessoais na distância.Campeão nacional de estrada em título, Rui Pinto terminou os 21 quilómetros em 1:02:54, melhorando em um minuto e vinte segundos a sua anterior melhor marca, que datava de 2015, em Ovar. Já Samuel Barata, que nas últimas semanas esteve a trabalhar no Quénia a preparar a Maratona de Tóquio, cruzou a linha de meta com 1:02:57 horas, melhorando em 55 segundos o seu recorde.Para além de Rui Pinto e Samuel Barata, nota ainda para a excelente performance de Nuno Lopes, 21.º, com 1:04:29.No que aos primeiros postos diz respeito, houve luta ao sprint, com o queniano Eric Kiptanui a vencer com 1:01:04, à frente dos etíopes Abebe Degefa e Betesfa Getahun.Nas senhoras, numa prova ganha pela etíope Roza Dereje (1:06:01), nota para a estreia de Ercília Machado nesta distância, com um tempo final de 1:23:42 horas, que lhe valeu o 55.º posto na classificação feminina.