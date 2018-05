Continuar a ler

Porto e Lisboa recebem no domingo mais uma edição da Corrida da Mulher, a 13.ª de cada uma das cidades, provas que prometem juntar multidões tanto a norte como a sul.Organizada pela RunPorto, a Corrida da Mulher do Porto (consulte o site oficial da prova ) tem início marcado para as 10 horas, num percurso de 5 quilómetros, com partida e chegada na Alameda das Antas. Chegadas à meta, as corredoras contarão ainda com uma surpresa musical, que será confirmada em breve.